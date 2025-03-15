Олександру Усику дали 30 днів, аби домовитись про бій із Джозефом Паркером. Не виключено, що українець відмовиться від цього обов'язкового захисту титулу заради реваншу із Даніелем Дюбуа. Однак у такому випадку втратить чемпіонський пояс, а на кону реваншу Усик – Дюбуа не стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.

До теми Вигідна пропозиція для Паркера: стало відомо, за якої умови відбудеться реванш Усик – Дюбуа

Реакція промоутера Дюбуа

Промоутер "Динаміта" Френк Воррен відреагував на рішення WBO, передає 24 Канал із посиланням на The Ring.

Реванш Усик – Дюбуа? Побачимо, що станеться. У цій ситуації залучено багато компонентів, які перебувають у русі. Але може сказати одне – Джозеф Паркер зараз у чудовій позиції. Це сто відсотків,

– сказав Воррен.

Також існує варіант, що Паркеру заплатять хорошу суму заради того, аби він дозволив провести другу битву Усика проти Дюбуа. А потім отримає шанс провести бій із переможцем реваншу за абсолютне чемпіонство.

Нагадаємо, що 22 лютого Паркер легко захистив свій пояс тимчасового чемпіона світу WBO, нокаутувавши у другому раунді Мартіна Баколе. Конголезький боксер замінив в останній момент хворого Дюбуа та приїхав в Ер-Ріяд взагалі непідготовленим.

До слова. Усик переміг Дюбуа технічним нокаутом у дев'ятому раунді у серпні 2023-го року.

У команді непереможного українця вже звернулись до Туркі Аль аш-Шейх за допомогою. Вони впевнені, що Туркі зможе вплинути на рішення організації.