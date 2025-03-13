Президент WBO Густаво Олівері розповів, що боксерська організація вимагає від Олександра Усика проведення обов'язкового захисту титулу, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring. Відтак суперником українця повинен стати тимчасовий чемпіон світу Джозеф Паркер, який 22 лютого захистив пояс у бою проти Мартіна Баколе. Хоча першочергово мав провести двобій проти Даніеля Дюбуа, але той захворів.

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WBO може зірвати реванш Усик – Дюбуа

Саме на переможця бою Паркер – Дюбуа претендував Усик. Але коли Даніель знявся із протистояння українець перемкнувся на реванш із "Динамітом". Тепер WBO може зруйнувати плани усіх про другу битву Усика проти Дюбуа.

Боксерська організація поставила перед українським боксером дедлайн у вигляді 30 днів на досягнення угоди на бій із Паркером, перш ніж розпочнуться промоутерські торги.

До слова. За спиною 33-річного Джозефа Паркера 36 перемог у 39-ти боях (24 – нокаутом), а також три поразки (від Ентоні Джошуа, Ділліана Вайта та Джо Джойса). Протягом 2016-2018 років новозеландець володів повноцінним титулом чемпіона світу за версією WBO.

Раніше була інформація, що представники Усика та Дюбуа вже провели попередні перемовини щодо реваншу. Якщо ж вони не вдарять по руках, то Олександр може розділити ринг якраз із боксером з Нової Зеландії.

У світі боксу ж запевняють, що Паркеру не до снаги завдати першої поразки у кар'єрі Усика на відміну від Дюбуа. Нагадаємо, що Даніель програв технічним нокаутом у дев'ятому раунді першого бою проти Олександра (у серпні 2023-го року).