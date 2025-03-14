Олександру Усику дали 30 днів на домовленість про бій із Джозефом Паркером перед тим, як розпочнуться промоутерські торги. Натомість Усик та його команда зосереджені виключно на поєдинку з Даніелем Дюбуа.

До теми Не входить у плани Усика: український чемпіон може втратити титул

Команда українця вірить у вплив Туркі

Директор команди українського чемпіона звернувся до Туркі Аль аш-Шейха, який може повпливати на WBO та її різке рішення, яке може зірвати бій за "абсолют" у хевівейті, пише 24 Канал із посиланням на акаунт Сергія Лапіна в інстаграмі.

Попри все, мета Олександра Усика – знову стати абсолютним чемпіоном у хевівейті. Лише Його Високоповажність і команда Riyadh Season можуть організувати цей бій на тому рівні, на який він заслуговує,

– написав Лапін.

Нагадаємо, що Усик був націлений на переможця бою Дюбуа – Паркер. Але Даніель в останній момент знявся із бою через хворобу. Попри це він зберіг титул чемпіона світу за версією IBF та шанси побитись із Олександром. Обидва боксери прагнуть другої битви, на кону якої повинно стояти звання "абсолюта" у хевівейті, якщо, звісно, Усик не втратить пояс WBO.

До слова. Усик та Дюбуа ділили один ринг у серпні 2023-го року. Тоді Олександр переміг технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Джозеф Паркер 22 лютого легко захистив пояс тимчасового чемпіона світу за версією WBO, нокаутувавши Мартіна Баколе, який замінив хворого Дюбуа у цьому протистоянні.