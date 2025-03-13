Всесвітня боксерська організація поставила ультиматум Олександру Усику. Український чемпіон зобов'язаний провести захист титулу, повідомляє 24 канал із посиланням на World Boxing News.

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Чому Усик може залишитись без пояса

Стало відомо, що Олександр Усик має протягом наступних 30 днів домовитись з Джозефом Паркером стосовно проведення поєдинку. Адже новозеландець є тимчасовим чемпіон світу WBO та обов'язковим претендентом на бій з українцем.

Проте Олександр Усик не має намірів битись проти Джозефа Паркера. Українець планує розділити ринг із Даніелем Дюбуа. Команди активно ведуть перемовини щодо реваншу.

Таким чином, якщо Усик не домовиться за бій з Паркером, то він повинен буде відмовитись від титулу чемпіона світу у хевівейті за версією WBO. Тоді у реванші проти Дюбуа не буде на кону звання абсолютного чемпіона світу.