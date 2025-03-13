Всемирная боксерская организация поставила ультиматум Александру Усику. Украинский чемпион обязан провести защиту титула, сообщает 24 канал со ссылкой на World Boxing News.

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Почему Усик может остаться без пояса

Стало известно, что Александр Усик должен в течение следующих 30 дней договориться с Джозефом Паркером о проведении поединка. Ведь новозеландец является временным чемпион мира WBO и обязательным претендентом на бой с украинцем.

Однако Александр Усик не намерен драться против Джозефа Паркера. Украинец планирует разделить ринг с Даниэлем Дюбуа. Команды активно ведут переговоры о реванше.

Таким образом, если Усик не договорится за бой с Паркером, то он должен будет отказаться от титула чемпиона мира в хевивейте по версии WBO. Тогда в реванше против Дюбуа не будет на кону звание абсолютного чемпиона мира.