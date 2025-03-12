Авторитетный промоутер сделал заявление, которое точно не понравится Александру Усику. Эдди Хирн не отрицает факта поединка Энтони Джошуа против Даниэля Дюбуа, который может состояться уже летом 2025-го года, информирует 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Несколько вариантов для Энтони Джошуа

По словам Хирна, Джошуа таки хочет провести британскую битву против Тайсона Фьюри. Однако последний в начале 2025-го года в очередной раз объявил об окончании карьеры. Резервным вариантом для Энтони является как раз реванш с Даниэлем Дюбуа.

Но я просто хочу добавить еще несколько имен в список, потому что сейчас март, а он, вероятно, будет драться в июле или что-то подобное. Так что я просто хочу понять настроения. Настроение в Саудовской Аравии было таким: "Я хочу Фьюри. Если не смогу получить Фьюри, то хочу Дюбуа",

– заявил Хирн.

Также промоутер назвал еще нескольких потенциальных соперников. А это Агит Кабаел, Чжан Чжилей, Мартин Баколе и Джозеф Паркер. Хирн сравнил Паркера и Дюбуа, назвав новозеландца таким же опасным боксером, как и Даниэль.

Напомним, что еще раньше была информация, что Джошуа нацелился на бой против победителя противостояния Паркер – Дюбуа. Но Даниэль снялся с этого поединка из-за болезни. Несмотря на это все "Динамит" сохранил титул чемпиона мира по версии IBF и еще может получить реванш с Александром Усиком. Судьба следующего поединка Дюбуа определится уже в ближайшие недели.