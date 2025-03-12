Авторитетний промоутер зробив заяву, яка точно не сподобається Олександру Усику. Едді Хірн не заперечив факту поєдинку Ентоні Джошуа проти Даніеля Дюбуа, який може відбутись вже влітку 2025-го року, інформує 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

Читайте також "Українець – мішок із трюками": легенда боксу дав прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Декілька варіантів для Ентоні Джошуа

За словами Хірна, Джошуа таки хоче провести британську битву проти Тайсона Ф'юрі. Однак останній на початку 2025-го року вчергове оголосив про закінчення кар'єри. Резервним варіантом для Ентоні є якраз реванш із Даніелем Дюбуа.

Але я просто хочу додати ще кілька імен до списку, тому що зараз березень, а він, ймовірно, битиметься в липні або щось подібне. Тож я просто хочу зрозуміти настрої. Настрій у Саудівській Аравії був таким: "Я хочу Ф’юрі. Якщо не зможу отримати Ф’юрі, то хочу Дюбуа",

– заявив Хірн.

Також промоутер назвав ще декількох потенційних суперників. А це Агіт Кабаєл, Чжан Чжілей, Мартін Баколе та Джозеф Паркер. Хірн порівняв Паркера та Дюбуа, назвавши новозеландця таким же небезпечним боксером, як і Даніель.

Нагадаємо, що ще раніше була інформація, що Джошуа націлився на бій проти переможця протистояння Паркер – Дюбуа. Але Даніель знявся із цього двобою через хворобу. Попри це все "Динаміт" зберіг титул чемпіона світу за версією IBF та ще може отримати реванш із Олександром Усиком. Доля наступного поєдинку Дюбуа визначиться вже у найближчі тижні.