Захована в яйці, – Усик заговорив про свою слабкість

Олександр Усик офіційно отримав реванш із Даніелем Дюбуа. Багато представників світу боксу впевнені, що український боксер вдруге переможе "Динаміта" через відсутність у собі слабких сторін.

Водночас Олександр Усик вирішив заінтригувати темою про свою слабкість. Однак український боксер не став називати конкретну свою слабину, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Усик про свою слабкість

Натомість непереможний українець додав, що ніколи ніхто не дізнається про цю слабкість, яка захована дуже глибоко.

У мене є слабкість, але ніхто, крім мене, ніколи не дізнається, що це. І я ніколи нікому про це не скажу. Слабкість захована в яйці, яйце заховане в собаці, а собака захована в драконі. Тож її неможливо знайти,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Усик зійдеться із Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року на лондонському "Вемблі". 28-29 квітня боксери провели дві дуелі поглядів та першу пресконференцію перед другою битвою. Дебютне очне протистояння закінчилась скандальним вчинком Даніеля, який штовхнув Олександра. Далі подібної поведінки "Динаміта" не було.

До слова, у першому бою Усик здобув перемогу технічним нокаутом у 9-му раунді над Дюбуа. Також цей двобій запам'ятався ударом нижче пояса у 5-му раунді від Даніеля. Ця тема сильно підійнялась після офіційного оголошення реваншу. Адже у команді британця досі впевнені, що все було за правилами боксу, а Усик просто симулював, аби відпочити.