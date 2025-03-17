Сказали, що моя дитина мертва, – Усик пригадав, як ледь не втратив сина

Олександр Усик та його дружина Катерина у щасливому шлюбі виховують чотирьох первістків. Свого часу сім'я ледь не пережила смерть сина Кирила.

Чемпіон світу з боксу відверто розповів Славі Дьоміну про жахливий період у його сімейному житті. Олександр Усик пригадав про непрофесійне ставлення лікарів під час кровотечі у його дружини Катерини, пише 24 Канал.

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Сім'я Усика могла втратити дитину

Медики сповістили Олександра та Катерину, що їх дитина мертва. Після цих слів український боксер сконтактувався із вищими чинами медицини, з якими мав жорстку розмову.

У Катерини була кровотеча. Лікарі тоді поставилися до справи несерйозно. Мені сказали, що моя дитина мертва. Я одразу почав набирати людей із високих чинів медицини. Я всім тоді сказав, якщо дитину не врятуєте, я вас помножу на нуль. На щастя, тепер ми маємо такого чудового сина, як Кирило Олександрович,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що подружжя вперше стали батьками у 2010-му, коли Катерина народила на світ їх доньку Єлизавету. Нещодавно старша донька родини гучно відсвяткувала своє 15-річчя. Також Олександр та Катерина виховують двох синів Кирила та Михайла, які вже мають перші серйозні здобутки у дзюдо.

Наприкінці січня 2024-го року боксер вчетверте став батьком. У пари народилась донечка Марія.

Наразі Усик насолоджується часом зі своєю великою родиною та чекає офіційного оголошення свого наступного суперника. Українець може отримати бій за титул WBO проти Джозефа Паркера або реванш із Даніелем Дюбуа.