Чемпион мира по боксу откровенно рассказал Славе Демину об ужасном периоде в его семейной жизни. Александр Усик вспомнил о непрофессиональном отношении врачей во время кровотечения у его жены Екатерины, пишет 24 Канал.

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Семья Усика могла потерять ребенка

Медики сообщили Александру и Екатерине, что их ребенок мертв. После этих слов украинский боксер сконтактировался с высшими чинами медицины, с которыми имел жесткий разговор.

У Екатерины было кровотечение. Врачи тогда отнеслись к делу несерьезно. Мне сказали, что мой ребенок мертв. Я сразу начал набирать людей из высоких чинов медицины. Я всем тогда сказал, если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль. К счастью, теперь мы имеем такого замечательного сына, как Кирилл Александрович,

– сказал Усик.

Напомним, что супруги впервые стали родителями в 2010-м, когда Екатерина родила на свет их дочь Елизавету. Недавно старшая дочь семьи громко отпраздновала свое 15-летие. Также Александр и Екатерина воспитывают двух сыновей Кирилла и Михаила, которые уже имеют первые серьезные достижения в дзюдо.

В конце января 2024-го года боксер в четвертый раз стал отцом. У пары родилась дочь Мария.

Сейчас Усик наслаждается временем со своей большой семьей и ждет официального объявления своего следующего соперника. Украинец может получить бой за титул WBO против Джозефа Паркера или реванш с Даниэлем Дюбуа.