Британский боксер заверил, что должен быть лучшей версией себя в реванше против Александра Усика, чем в своем предыдущем бою против Энтони Джошуа. Даниэль Дюбуа сделал смелое заявление, что до сих пор является тем боксером, который сбрасывает "королей бокса с вершины", сообщает 24 Канал со ссылкой на Boxing Scene.

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Дюбуа готов к реваншу с Усиком

"Динамит" настроен ко второй битве против непобедимого украинца.

Я должен быть еще лучше, чем в бою с Эй Джеем. Тогда это было именно так. Особый момент, но мне нужно быть еще лучше, чем я был. Я до сих пор убийца королей,

– заявил Дюбуа.

Дюбуа дрался с Джошуа в сентябре прошлого года. Уже в пятом раунде Эй Джей был нокаутирован Даниэлем.

Напомним, что WBO официально заставила Усика провести обязательную защиту титула в бою против временного чемпиона по линии Джозефа Паркера. Однако это решение может помешать реваншу против Дюбуа.

К слову. Дюбуа проиграл Усику техническим нокаутом в девятом раунде в августе 2023-го года. За спиной "Динамита" 24 боя, в которых он одержал 22 победы (21 – нокаутом), потерпев два поражения.

Не исключено, что украинец откажется от поединка против новозеландца ради реванша с Даниэлем. В таком случае Александр потеряет пояс чемпиона WBO, а на кону его реванша против "Динамита" не будет стоять звание "абсолюта" в хевивейте.

Также существует вариант, что Паркеру заплатят за то, чтобы от не препятствовал проведению реванша Усик – Дюбуа.