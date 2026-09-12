Український боксер посів 18-ту сходинку, повідомляє 24 Канал. Його екссуперники Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа опинилися в рейтингу вище – на 14-й та 15-й позиціях відповідно.

Як виглядає оновлений рейтинг від Boxing News

У топ-50 Усика також випередили представники керівництва та промоутерського світу, зокрема президент IBF Деріл Піплс, президент WBO Густаво Олівері, Оскар Де Ла Хойя, керівник Queensberry Promotions Джордж Воррен та засновник Premier Boxing Champions Ел Хеймон.

Ще один представник команди українського спортсмена, Сергій Лапін, посів 41-ше місце. 37-річний українець випередив відомого тренера та колишнього чемпіона світу Роберта Гарсію, який розташувався на 44-й позиції, а також промоутерів братів Зауерланд, які стали 43-ми. Безпосередньо перед Лапіним у рейтингу розмістився менеджер Лі Ітон.

Лапін працює директором команди Усика, а також є співзасновником і генеральним директором платформи Ready to Fight.

Наразі команда Усика зосереджена на організації можливого поєдинку українця проти колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Деонтея Вайлдера. За словами Лапіна, сторони ведуть активні переговори, а бій планують провести у березні 2027 року в США.

Потенційний поєдинок із Вайлдером розглядається як можливий "останній танець" Усика, фінальний етап його професійної кар'єри. Паралельно команда українця працює над подальшим розвитком спільних бізнес-проєктів.