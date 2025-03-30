Поширювати правду, – Усик назвав причину, чому продовжує боксувати

Олександр Усик здолав повністю зачистив хевівейт та може спокійно завершувати кар'єру. Ба більше, українець ставав абсолютним чемпіоном світу, тому йому нічого більше доводити у ринзі.

Проте український боксер продовжує боксувати. Олександр Усик не планує завершувати кар'єру, адже має мету, яка залишає його у спорті, повідомляє 24 канал із посиланням на Yahoo Sports.

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Чому Усик продовжує битись?

Олександр Усик розповів про мотивацію продовжувати кар'єру. Головна ціль для 38-річного супертяжа – допомога Україні.

Представляти Україну на світовій спортивній арені, поширювати правду про війну та надавати фінансову підтримку нашій армії та цивільним — це також потужна мотивація для мене залишатися в професійному боксі трохи довше,

– сказав Усик.

Король хевівейту наголосив, що в нього багато сила, щоб побити будь-якого суперника. Усик підтвердив, що хоче також вдруге стати абсолютним чемпіоном світу вдруге.

Зазначимо, що наразі Олександр Усик готується до поєдинку із Даніелем Дюбуа. За попередніми даними бій між українцем та британцем може відбутись не раніше вересня 2025 року.

Раніше Едді Хірн звернувся до Олександра Усика щодо його кар'єри. Відомий промоутер порадив українському чемпіону покинути бокс, адже йому нічого більше доводити.