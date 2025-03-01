"Той, за ким ми йдемо наступним": батько Дюбуа назвав наступного суперника сина

Батько чемпіона світу за версією IBF у хевівейті Даніеля Дюбуа розкрив ім'я наступного суперника свого сина. Стенлі Дюбуа відкидає варіант із поєдинком проти Джозефа Паркера.

За словами батька британського боксера, наступним суперником його сина буде Олександр Усик. Також Стенлі Дюбуа пригадав їх розчарування через зірваний бій проти Джозефа Паркера, пише 24 Канал із посиланням на The Ring.

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Хто буде наступним суперником Дюбуа

Нагадаємо, що за два дні до вечора боксу в Ер-Ріяді 22 лютого Дюбуа знявся із двобою через хворобу. Його замінив Мартін Баколе, якого Паркер нокаутував вже у другому раунді.

Наступний бій – з Усиком. Це звісно розчаровує щодо бою з Паркером, але він не міг боксувати через інфекцію. Усик – це той, за ким ми йдемо наступним,

– заявив батько "Динаміта".

Щоправда, промоутер британця Френк Воррен назвав одразу двох кандидатів на двобій із Даніелем. За його інформацією, команда Дюбуа також розглядає варіант із Ентоні Джошуа, якого "Динаміт" вже відправляв у нокаут.

Довідка. Дюбуа також вже виходив в один ринг проти Усика. Було це у серпні 2023-го року. Британець має негативний досвід за своєю спиною. "Динаміт" програв технічним нокаутом у 9-му раунді, а перед цим у 5-му раунді пробив нижче пояса українського боксера.

Очікується, що Усик повернеться у ринг влітку або восени поточного 2025-го року. Якщо сторони домовляться про реванш, а перші перемовини вже відбулись, то на його кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті.