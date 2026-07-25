Олівер зізнався на ютуб-каналі talkSPOR Boxing, що був здивований тим, що Усик не згадав нідерландця Ріко Верховена серед потенційних опонентів. За його словами, він очікував, що українець може захотіти провести ще один поєдинок із нідерландцем, щоб закрити всі питання після суперечок навколо їхнього попереднього протистояння.

Вайлдер чи Джонс: хто стане суперником Усика

Водночас британець звернув увагу на слова Усика про бажання відмовитися від чемпіонських титулів, щоб дати шанс новому поколінню боксерів. На його думку, українець вже досяг усіх поставлених цілей і планує провести ще лише один бій, після чого завершити професійну кар'єру.

Йому буде дуже важко піти. Бійці, які з дитинства живуть боксом і присвячують йому все життя, часто не можуть легко знайти щось інше, на що можна спрямувати свою енергію,

– зазначив Олівер.

Говорячи про можливого суперника Усика, ексбоксер назвав Джона Джонса та Деонтея Вайлдера. При цьому він наголосив, що саме бій із Вайлдером виглядає найбільш логічним, адже Усик неодноразово заявляв про бажання залишити після себе спадщину, перемігши всіх найкращих боксерів своєї епохи.

Деонтей Вайлдер все ще залишається цим ім'ям. І через 20 років люди не пам'ятатимуть, на якому етапі кар'єри був Деонтей. Ми – фанати боксу. Я говорю про звичайних фанатів. Олександр Усик заслужив право обрати Вайлдера,

– підсумував він.

Нагадаємо, у поєдинку з Верховеном Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді. Після бою українець заявив, що його професійна кар'єра добігає кінця, а наступний поєдинок стане прощальним "останнім танцем". Очікується, що бій відбудеться наприкінці 2026 року або на початку 2027-го.

Наприкінці червня 2026 року Усик також оприлюднив відеозвернення, у якому повідомив про своє рішення добровільно звільнити всі чемпіонські титули.