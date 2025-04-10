Потрапив у тренд: The Ring показало іграшкову версію Олександра Усика
- Журнал The Ring створив фігурку Олександра Усика за допомогою штучного інтелекту.
- Олександр Усик востаннє переміг Тайсона Ф'юрі у грудні 2024 року.
- Промо реваншу Усик – Ф'юрі номіновано на спортивну "Еммі".
У мережі постійно з'являються нові тренди, які захоплюють світ. Український чемпіон Олександр Усик став частиною популярного челленджу.
Журнал The Ring за допомогою ШІ створив фігурку Усика. Експеримент з перетворенням українського боксера на іграшку вийшов доволі цікавим, повідомляє 24 канал.
Читайте також Усик відверто зізнався про головну мету в житті
Іграшковий Олександр Усик
Популярне видання у соціальних мережах опублікувало фігурку Олександра Усика, яка була створена за допомогою штучного інтелекту. Українець сповнений серйозності стоїть у білих шортах зі складеними руками.
Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2024 року. Український чемпіон переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.
Раніше промо реваншу Усик – Ф'юрі потрапив на престижну премію. Його було номіновано на спортивну "Еммі" в категорії "Видатний рекламний анонс".