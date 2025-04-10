Потрапив у тренд: The Ring показало іграшкову версію Олександра Усика

У мережі постійно з'являються нові тренди, які захоплюють світ. Український чемпіон Олександр Усик став частиною популярного челленджу.

Журнал The Ring за допомогою ШІ створив фігурку Усика. Експеримент з перетворенням українського боксера на іграшку вийшов доволі цікавим, повідомляє 24 канал.

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Іграшковий Олександр Усик

Популярне видання у соціальних мережах опублікувало фігурку Олександра Усика, яка була створена за допомогою штучного інтелекту. Українець сповнений серйозності стоїть у білих шортах зі складеними руками.

Фігурка Усика створена через ШІ / Фото The Ring

Нагадаємо, що Олександр Усик востаннє бився проти Тайсона Ф'юрі у грудні 2024 року. Український чемпіон переміг "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.

Раніше промо реваншу Усик – Ф'юрі потрапив на престижну премію. Його було номіновано на спортивну "Еммі" в категорії "Видатний рекламний анонс".