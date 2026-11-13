Усик анонсував масштабний вечір боксу та гучне повернення на ринг

19 грудня у Львові відбудеться великий вечір професійного боксу Rising Stars III: Constellation. У головному бою виступить Олександр Хижняк, також на ринг повернеться Даніель Лапін.

Промоутерська компанія Олександра Усика готує нове масштабне шоу за участю українських та іноземних боксерів. Як ексклюзивно стало відомо 24 Каналу, третій турнір після перезапуску Usyk 17 Promotions матиме одразу кілька гучних поєдинків.

Що відомо про вечір боксу у Львові

Rising Stars III: Constellation відбудеться 19 грудня у львівському Emily Resort. Головною подією вечора стане поєдинок Олександра Хижняка, який продовжить свій шлях у професійному боксі.

Нагадаємо, у серпні під час Rising Stars II український боксер здобув перший професійний титул. Хижняк переміг аргентинця Дурваля Еліаса Паласіо та завоював пояс WBA Gold International. Тепер олімпійський чемпіон знову вийде на ринг перед українськими вболівальниками.



Олександр Хижняк / Фото Usyk 17 Promotions

Не менш інтригувальною подією стане повернення Даніеля Лапіна. Українець раніше володів титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental та WBO International. Його поєдинок стане співголовною подією боксерського вечора.

Загалом організатори підготували дев'ять боїв. Окрім Хижняка та Лапіна, у рингу виступлять ще семеро представників Usyk 17 Promotions, яким протистоятимуть закордонні суперники.

Трансляцію Rising Stars III: Constellation можна буде переглянути на Київстар ТБ та DAZN.



Масштабний вечір боксу відбудеться у Львові / Фото Usyk 17 Promotions

Усик пояснив головну мету промоушену та анонсував плани на 2027 рік

Засновник Usyk 17 Promotions Олександр Усик наголосив, що компанія прагне створювати для українських боксерів умови, у яких вони зможуть зосередитися на тренуваннях і спортивних результатах.

Пишаюся бійцями Usyk 17 Promotions. Бачу, як вони зростають, скільки працюють і як з кожним боєм стають сильнішими. Саме цього я й прагнув – дати нашим хлопцям можливість розвиватися, проявляти себе, йти до своїх мрій. Хочу, щоб вони могли зосередитися на головному – на боксі та тренуваннях. А про все інше ми подбаємо,

– заявив Усик.

Після перезапуску у 2026 році промоутерська компанія вже організувала два боксерські вечори. Березневий турнір пройшов в Equides Club у Лісниках під Києвом, а серпневий – на !FESTrepublic у Львові. На першому заході був присутній колишній чемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа. Тоді ж Хижняк дебютував у професійному боксі.

За словами менеджера Usyk 17 Promotions Сергія Лапіна, наступним амбітним кроком стане вихід на європейський ринок. Компанія планує розширити географію турнірів у 2027 році та перетворитися на впізнаваний міжнародний промоушен.