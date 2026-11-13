Усик анонсировал масштабный вечер бокса и громкое возвращение на ринг

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Промоутерская компания Александра Усика готовит новое масштабное шоу с участием украинских и зарубежных боксеров. Как эксклюзивно стало известно 24 Каналу, третий турнир после возобновления деятельности Usyk 17 Promotions будет включать сразу несколько громких поединков.

Что известно о вечере бокса во Львове

Rising Stars III: Constellation состоится 19 декабря в львовском Emily Resort. Главным событием вечера станет поединок Александра Хижняка, который продолжит свой путь в профессиональном боксе.

Напомним, в августе во время Rising Stars II украинский боксер завоевал свой первый профессиональный титул. Хижняк победил аргентинца Дурваля Элиаса Паласио и завоевал пояс WBA Gold International. Теперь олимпийский чемпион вновь выйдет на ринг перед украинскими болельщиками.

Александр Хижняк / Фото Usyk 17 Promotions

Не менее интригующим событием станет возвращение Даниэля Лапина. Украинец ранее владел титулами IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International. Его поединок станет со-главным событием боксерского вечера.

Всего организаторы подготовили девять боев. Помимо Хижняка и Лапина, на ринге выступят еще семеро представителей Usyk 17 Promotions, которым будут противостоять зарубежные соперники.

Трансляцию Rising Stars III: Constellation можно будет посмотреть на Киевстар ТВ и DAZN.

Масштабный вечер бокса состоится во Львове / Фото Usyk 17 Promotions

Усик объяснил главную цель промоушена и анонсировал планы на 2027 год

Основатель Usyk 17 Promotions Александр Усик подчеркнул, что компания стремится создавать для украинских боксеров условия, в которых они смогут сосредоточиться на тренировках и спортивных результатах.

Горжусь бойцами Usyk 17 Promotions. Вижу, как они растут, сколько работают и как с каждым боем становятся сильнее. Именно к этому я и стремился – дать нашим ребятам возможность развиваться, проявлять себя, идти к своим мечтам. Хочу, чтобы они могли сосредоточиться на главном – на боксе и тренировках. А обо всем остальном мы позаботимся– заявил Усик.

После возобновления деятельности в 2026 году промоутерская компания уже организовала два боксерских вечера. Мартовский турнир прошел в Equides Club в Лесниках под Киевом, а августовский – на !FESTrepublic во Львове. На первом мероприятии присутствовал бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Тогда же Хижняк дебютировал в профессиональном боксе.

По словам менеджера Usyk 17 Promotions Сергея Лапина, следующим амбициозным шагом станет выход на европейский рынок. Компания планирует расширить географию турниров в 2027 году и превратиться в узнаваемый международный промоушен.