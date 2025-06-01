Усик битиметься в октагоні з кривдником Тайсона: сторони провели успішні перемовини
- Олександр Усик та Джейк Пол планують провести бій за правилами ММА, і перемовини між сторонами пройшли успішно.
Усик зустрінеться з Даніелем Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня. Боксери розділять ринг на легендарному стадіоні "Вемблі" у Лондоні.
Усик, після поєдинку проти Дюбуа, планує провести бій за правилами ММА. Зі слів промоутера Накіса Бідаріана, перемовини з Джейком Полом пройшли успішно, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.
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Що відомо про бій Усик – Пол
Олександр Усик битиметься проти Джейка Пола в октагоні. Накіс Бідаріан, промоутер блогера, наголосив, що вони мали декілька позитвних розмов з командою українця.
Тепер потрібен певний час, щоб організувати поєдинок. Олександр Усик та Джейк Пол зацікавленні у проведенні очного протистояння.
Все залежить від термінів. Джейк досить божевільний, щоб вийти в октагон, Олександр також зацікавлений у цьому. Потрібно просто знайти час, щоб обидва боксери були вільними,
– сказав Бідаріан.
Нагадаємо, що Олександр Усик битиметься з Даніелем Дюбуа за звання "абсолюта" у хевівейті. Бій відбудеться 19 липня 2025 року.
Джейк Пол зустрінеться з Хуліо Сезаром Чавесом-молодшим 28 червня 2025 року. Поєдинок відбудеться в Анагаймі у США.