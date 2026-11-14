"Усик грає в небезпечну гру": український боксер отримав тривожне попередження

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Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі ризикує поставити під загрозу свою боксерську спадщину, якщо повернеться до важкої ваги. Британський експерт Спенсер Олівер пояснив, чому такий крок може мати серйозні наслідки для українця, передає ютуб-канал talkSport Boxing.

Усика застерегли від повторення помилки Роя Джонса

Олівер вважає, що Усик прагне знову вписати своє ім'я в історію боксу. Українець може спробувати повернутися до важкої ваги та вдруге стати абсолютним чемпіоном світу в цій категорії.

Водночас експерт назвав такий задум небезпечним. На його думку, після кількох років виступів у надважкій вазі організму Усика буде непросто адаптуватися до колишніх кондицій.

Олівер згадав легендарного американця Роя Джонса-молодшого, який після переходу до надважкої ваги та подальшого повернення в нижчу категорію вже не демонстрував колишнього рівня.

Усик грає в небезпечну гру. Він міг би завершити кар'єру вже зараз і залишитися в історії одним із найкращих боксерів усіх часів. Але якщо він повернеться до важкої ваги й програє, то це може позначитися на його спадщині– попередив Олівер.

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Чому вік і втрата м'язів можуть завадити українцю

Британець визнає, що ситуація Усика відрізняється від історії Джонса. Українець свого часу виступав у важкій вазі, а до надважкої піднявся вже після того, як сформувався як боксер.

Проте є інша проблема. За словами Олівера, Усик набрав м'язову масу, збільшивши вагу приблизно з 92 до 105 кілограмів. Тепер для повернення у крузервейт йому доведеться позбутися частини цієї маси.

Експерт побоюється, що такий процес може негативно вплинути на здатність українця тримати удари. До того ж вік боксера також може стати додатковим чинником.

Олівер вважає, що замість повернення до нижчої категорії Усик міг би спробувати остаточно закріпити своє домінування в надважкій вазі. Зокрема, британець згадав можливий поєдинок із колишнім чемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером.

Нагадаємо, раніше Усик сам заявив про намір повернутися до крузервейту. Серед потенційних суперників українця називають американця Девіда Бенавідеса.