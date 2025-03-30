Усик опублікував зворушливі кадри з молодшим сином: милі фото

Олександр Усик минулого року провів два важких поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. Тепер український чемпіон відпочиває та очікує на підтвердження бою за "абсолют" із Даніелем Дюбуа.

Король хевівейту наразі приділяє багато часу родині. Адже Олександр Усик довгий час перебував у тренувальному таборі та не міг бачитись із сім'єю, пише 24 канал.

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Усик на відпочинку в Іспанії

Олександр Усик в інстаграмі поділився зворушливими сімейними фото на відпочинку у сонячній Іспанії. Український чемпіон показав, як проводить час із молодшим сином Михайлом.

Усик разом із сином Михайлом / Фото з інстаграму боксера

Нагадаємо, що Олександр Усик разом з Катериною виховують чотирьох дітей. В українського чемпіона два сини – Кирило та Михайло, а також дві доньки – Єлизавета та Марія.