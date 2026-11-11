"Найгірший кошмар": відомий тренер дав прогноз на бій Усика проти одного з найкращих боксерів
У медіа усе активніше обговорюють можливе повернення Олександра Усика у крузервейт. Можливим суперником українця вважають Девіда Бенавідеса.
Британський тренер Дейв Колдвелл вважає небезпечною для нашого земляка ідею побитися з Бенавідесом. Слова тренера цитує цитує Boxing News.
Що говорять про бій Бенавідес – Усик
За словами фахівця, Олександр обрав для себе нелегке завдання, адже американський боксер є складним суперником.
Окремо Колдвелл зазначив, що на перебіг поєдинку може мати вплив вік Усику, якому невдовзі виповниться 40 років.
Зараз Усику 39 років, але він і досі хоче випробовувати себе та вийти в ринг проти Бенавідеса, якого можна назвати найгіршим кошмаром будь-якого вікового бійця. Це надзвичайно складне завдання, і воно заслуговує на велику повагу до Усика,
– заявив Колдвелл.
Фахівець додав, що для перебігу цього протистояння може бути важливою необхідність скидати вагу, також і м’язову, яку Олександр Усик набрав під час переходу у надважкий дивізіон.
Коли бій Усика та Бенавідеса може стати реальністю
Наразі відомо, що 29-річний американський боксер 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка, а потім хоче побитися проти Джея Опетаї. Після цього готовий вийти у ринг проти Усика.
Днями директор команди Усика Сергій Лапін розповів, що спочатку Усик планує поборотися за вакантний титул чемпіона світу IBF у першій важкій вазі.