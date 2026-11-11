"Худший кошмар": известный тренер дал прогноз на бой Усика против одного из лучших боксеров

Александр Усик / Фото: Getty Images
В СМИ все активнее обсуждают возможное возвращение Александра Усика в крузервейт. Возможным соперником украинца считают Дэвида Бенавидеса.
Британский тренер Дэйв Колдвелл считает, что идея провести бой с Бенавидесом опасна для нашего соотечественника. Слова тренера приводит Boxing News.
Что говорят о бое Бенавидес – Усик
По словам специалиста, Александр поставил перед собой нелегкую задачу, ведь американский боксер – сложный соперник.
Отдельно Колдвелл отметил, что на ход поединка может повлиять возраст Усика, которому вскоре исполнится 40 лет.
Сейчас Усику 39 лет, но он по-прежнему хочет испытать себя и выйти на ринг против Бенавидеса, которого можно назвать худшим кошмаром любого возрастного бойца. Это чрезвычайно сложная задача, и она заслуживает большого уважения к Усику
Эксперт добавил, что для хода этого противостояния может сыграть важную роль необходимость сбрасывать вес, в том числе и мышечную массу, которую Александр Усик набрал во время перехода в супертяжелый дивизион.
Когда бой Усика и Бенавидеса может стать реальностью
На данный момент известно, что 29-летний американский боксер 5 декабря проведет поединок против чемпиона WBC Михала Чесляка, а затем хочет сразиться с Джеем Опетаи. После этого он готов выйти на ринг против Усика.
На днях директор команды Усика Сергей Лапин рассказал, что сначала Усик планирует побороться за вакантный титул чемпиона мира IBF в первом тяжелом весе.
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