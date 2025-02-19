Повторить перформанс "Динаміта": Усик вийде у ринг після бою Дюбуа – Паркер

Вже 22 лютого відбудеться довгоочікуваний двобій між Даніелем Дюбуа та Джозефом Паркером. Хоч цей двобій буде у рамках андеркарду, але увага до нього точно більша, аніж до головного поєдинку вечора боксу в Ер-Ріяді.

На кону бою Дюбуа – Паркер стоятиме не лише титул чемпіона світу за версією IBF у хевівейті, яким володіє Даніель. Переможець цього двобою стане наступним суперником непереможного Олександра Усика.

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Усик може з'явитись у ринзі

Український чемпіон світу разом із командою поїде на вечір боксу в Ер-Ріяд та буде спостерігати за боєм із ринг-сайду.

Відомий журналіст із Великої Британії Адам Сміт анонсував вихід у ринг Усика після оголошення результатів Дюбуа – Паркер, пише 24 Канал із посиланням на Pro Boxing Fans.

За словами представника ЗМІ, український боксер повторить фішку Дюбуа після поєдинку. У грудні 2024-го року Даніель вийшов у ринг після реваншу Усика проти Тайсона Ф'юрі. Тоді "Динаміт" викликав українця на реванш, на який Олександр погодився.

Відзначимо, що Усика така витівка Дюбуа не вразила та була недоречною від британця.

До слова. Влітку 2023-го року Усик технічним нокаутом у 9-му раунді переміг Дюбуа. Також бій запам'ятався ударом нижче пояса від британця у 5-му раунді.

Однак спершу Дюбуа потрібно провести успішний захист титулу IBF у бою проти Паркера. Переможець протистояння Дюбуа – Паркер позмагається із Усиком за звання "абсолюта" у хевівейті.