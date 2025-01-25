Відомий промоутер висловився щодо можливої політичної кар'єри Усика

Владислав Єлисєєв поділився думками щодо майбутнього Олександра Усика. Головний менеджер Top Boxing Generation вважає, що український чемпіон може змінити діяльність після завершення кар'єри.

Промоутер припустив, що боксера можна буде побачити в ролі політика. На його думку, Король хевівейту також може зайнятись бізнесом, повідомляє 24 канал із посиланням на Sport Business Media.

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Майбутнє Усика

Владислав Єлисєєв обгрунтував свою думку щодо політичної кар'єри Олександра Усика. Промоутер зазначив, що український чемпіон не буде сидіти без діла та навіть після завершення кар'єри він часто з'являтиметься у ЗМІ.

Також Єлисєєв підкреслив, що Усик завжди налаштований на те, щоб покращувати щось. Тому його кар'єра в політиці або бізнесі цілком можлива, коли Олександр вирішить покинути бокс.

В якомусь інтерв'ю у нього запитали про головні проблеми України. Він відповів, що в країні дуже мало менеджерів, справжніх професіоналів, які б могли рухати спортивну індустрію вперед. У Олександра досить амбітні цілі щодо цього, і якщо він буде на якійсь великій посаді, для нього не будуть метою гроші,

– сказав Єлисєєв.

Зазначимо, що український чемпіон наразі має свій благодійний фонд. Його організація займається допомогою український військовим та постраждалим від війни.

Нагадаємо, що Олександр Усик у професійному ринзі провів 23 поєдинки та не зазнав жодної поразки. Український боксер є володарем титулів WBC, WBO та WBA.