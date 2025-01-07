Усик назвав ім'я боксера, який краще за нього в Європі
Олександр Усик залишається непереможеним у професійному рингу. Після поєдинків з Тайсоном Ф'юрі український боксер назавжди вписав своє ім'я в історію.
37-річний супертяж поділився думками щодо інших боксерів. Український чемпіон розповів, кого вважає кращим за себе, повідомляє 24 канал з посиланням на TNT Sports.
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Усик відзначив українця
Олександр Усик взяв участь у бліцопитуванні, де йому запропонували обрати найкращих боксерів у декількох категоріях.
Український чемпіон серед найкращих боксерів Європи виділив свого співвітчизника.
Найкращий боксер Європи? Я назву Даніеля Лапіна,
– сказав Усик.
Нагадаємо, що Лапін володіє титулами WBA Continental та IBF Continetal. Також Даніель переміг Ділана Коліна одноголосним рішення суддів у андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі.