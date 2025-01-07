37-летний супертяж поделился мыслями относительно других боксеров. Украинский чемпион рассказал, кого считает лучшим за себя, сообщает 24 канал со ссылкой на TNT Sports.

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Усик отметил украинца

Александр Усик принял участие в блиц-опросе, где ему предложили выбрать лучших боксеров в нескольких категориях.

Украинский чемпион среди лучших боксеров Европы выделил своего соотечественника.

Лучший боксер Европы? Я назову Даниэля Лапина,

– сказал Усик.

Напомним, что Лапин владеет титулами WBA Continental и IBF Continetal. Также Даниэль победил Дилана Колина единогласным решением судей в андеркарде реванша Усик – Фьюри.