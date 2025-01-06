Майрис Бриедис высказался относительно будущего Александра Усика. Бывший чемпион мира дал важный совет украинскому боксеру, сообщает 24 канал со ссылкой на ютуб-канал латвийского экс-спортсмена.

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Нечего больше доказывать

Бывший латвийский боксер порекомендовал Александру Усику завершить выступления на пике своей карьеры. Бриедис отметил, что украинца постоянно будут вызывать на поединки, ведь все хотят с ним драться.

Экс-чемпион мира отметил, что у всех великих боксеров общая проблема – они не могут вовремя уйти на отдых. Майрис Бриедис заметил, если Усик сейчас правильно пойдет, то будет умнее многих других спортсменов.

Он может сейчас пропустить один удар – и все. Знаешь, как карточный дом, который строил долго, но еще одну карту вставил – и весь дом разрушился. Поэтому я рад, что закончил свою карьеру так, как я ее закончил. Слава Богу, что я никогда не был ни в нокдаунах, ни в нокаутах в своей карьере,

– сказал Бриедис.

К слову. Александр Усик нанес первое поражение Майрису Бриедису в профессиональном боксе. Бой между украинцем и латвийцем состоялся в 2018 году.

Напомним, что Александр Усик после поединка с Тайсоном Фьюри принял предложение Даниэля Дюбуа о реванше. Однако, британцу сначала нужно победить Джозефа Паркера, 2 февраля, чтобы драться с украинским чемпионом.