Британский боксер заверил, что сейчас весь сконцентрирован на следующем бою против Джозефа Паркера. Даниэль Дюбуа параллельно сделал странное заявление о возможной пенсии Александра Усика, которому бросал вызов после реванша украинца против Тайсона Фьюри, пишет 24 Канал со ссылкой на Boxing247.

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Дюбуа настроен победить Паркера

"Динамит" выдал самоуверенное заявление, что готов ко всему, что ему в ринге предложит Паркер. Дюбуа пообещал "переехать" 32-летнего соперника из Новой Зеландии.

Кто-то вообще знает, что собирается делать Усик? Он может уйти на пенсию. Теперь мое внимание сосредоточено на Паркере. Мне надо немного пошуметь. Мне не важно, что Паркер будет делать в ринге, я готов к этому. Я собираюсь его усыпить. Что бы он ни делал, я сделаю это намного лучше. Сейчас я чувствую, что могу переехать Джозефа, как поезд. Нужно развлекаться на ринге. Мне сейчас не нужны легкие испытания. Мне нужны самые ожесточенные ребята – они увидят мою лучшую версию,

– сказал Дюбуа.

Отметим, что в том поединке в Эр-Рияде Дюбуа нужно только побеждать, если он действительно хочет провести реванш против Усика. В случае победы Даниэль защитит титул чемпиона мира по версии IBF, а команды начнут переговоры о возможном реванше Усик – Дюбуа.

Напомним. Дюбуа дрался с Усиком в августе 2023-го года. Тот бой во Вроцлаве (Польша) закончился техническим нокаутом от украинца в 9-м раунде.

В то же время немалое количество боксеров выражают свое желание провести бой против непобедимого украинца. Среди них супертяжеловес из Китая Чжан Чжилей.