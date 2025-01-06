Британський боксер запевнив, що наразі увесь сконцентрований на наступному бою проти Джозефа Паркера. Даніель Дюбуа паралельно зробив дивну заяву про можливу пенсію Олександра Усика, якому кидав виклик після реваншу українця проти Тайсона Ф'юрі, пише 24 Канал з посиланням на Boxing247.

До теми Я виграю титул, – Паркер зробив заяву перед чемпіонським боєм з Дюбуа

Дюбуа налаштований перемогти Паркера

"Динаміт" видав самовпевнену заяву, що готовий до усього, що йому у ринзі запропонує Паркер. Дюбуа пообіцяв "переїхати" 32-річного суперника із Нової Зеландії.

Хтось взагалі знає, що збирається робити Усик? Він може піти на пенсію. Тепер моя увага зосереджена на Паркері. Мені треба трохи пошуміти. Мені не важливо, що Паркер робитиме в рингу, я готовий до цього. Я збираюся його приспати. Що б він не робив, я зроблю це набагато краще. Зараз я відчуваю, що можу переїхати Джозефа, як потяг. Потрібно розважатися на рингу. Мені зараз не потрібні легкі випробування. Мені потрібні найзапекліші хлопці – вони побачать мою кращу версію,

– сказав Дюбуа.

Відзначимо, що у тому поєдинку в Ер-Ріяді Дюбуа потрібно лише перемагати, якщо він дійсно хоче провести реванш проти Усика. У випадку звитяги Даніель захистить титул чемпіона світу за версією IBF, а команди розпочнуть перемовини щодо можливого реваншу Усик – Дюбуа.

Нагадаємо. Дюбуа бився з Усиком у серпні 2023 року. Той бій у Вроцлаві (Польща) закінчився технічним нокаутом від українця у 9-му раунді.

Водночас чимала кількість боксерів висловлюють своє бажання провести бій проти непереможного українця. Серед них супертяж із Китаю Чжан Чжілей.