Тимчасовим володар титулу WBO у хевівейті провів багато часу поза рингом. Він зазначив, що все одно збирається здолати Дюбуа у бою за пояс IBF, повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing News 24.

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Паркер про бій з Дюбуа

Джозеф Паркер розповів, що він не з'являвся в рингу вже майже рік. Новозеландець зазначив, що тривала перерва не вплинула на нього, адже він тренувався та готовий показати себе у великому поєдинку.

Паркер підкреслив, що він планує продемонструвати спритність, агресію силу та швидкість. Боксер відзначив, що радий знову отримати шанс битись за титул, адже на кону стоїть дуже багато.

Є різниця, якщо порівнювати з тим, як я бився за нього тоді (10 грудня 2016 року проти Енді Руїса-молодшого – 24 канал). Якщо я виграю титул зараз, я цінуватиму його більше, і я хочу втримати його,

– сказав Паркер.

Новозеландський боксер поділився особистим життям, зазначивши, що в нього зараз є діти та дружина, а також він значно виріс, щоб виграти титул. Після чого Джозеф планує рухатись далі, аби досягнути вершини.

Бій Дюбуа – Паркер відбудеться 2 лютого 2025 року. Нагадаємо, що на кону стоїть титул IBF, який раніше поступився Олександр Усик, а Даніель Дюбуа здобув його у поєдинку з Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, що Даніель Дюбуа після реваншу Усик – Ф'юрі кинув виклик українському чемпіону. Але, якщо британець поступиться Джозефу Паркеру, то бій може не відбутись, адже він втратить пояс IBF.