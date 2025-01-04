Даніель Дюбуа публічно кинув виклик Олександру Усику після реваншу українця проти Тайсона Ф'юрі 21 грудня. "Динаміт" хоче реваншу та бою за "абсолют" у хевівейті.

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Що потрібно для організації реваншу

Непереможний українець прийняв виклик та звернувся до саудитів, аби ті влаштували йому битву проти Дюбуа.

Лише зараз керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль аш-Шейх заговорив про можливу організацію реваншу Усик – Дюбуа, повідомляє 24 Канал з посиланням на SecondsOut Boxing News.

Якщо Дюбуа переможе в лютому, я хочу знову побачити його бій з Усиком,

– заявив Туркі Аль аш-Шейх.

Однак для цього 22 лютого Дюбуа повинен провести успішний захист титулу IBF проти Джозефа Паркера. Лише у випадку перемоги Даніеля розпочнуться перемовини щодо можливого реваншу проти Усика.

Довідка. У серпні 2023 року Усик виходив в один ринг проти Дюбуа. Бій закінчився перемогою українця технічним нокаутом у 9-му раунді.

Нагадаємо, що володарем поясу IBF Дюбуа став частково завдяки Усику. У травні українець переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті. Але вже наприкінці червня відмовився від поясу IBF на користь переможця бою Ентоні Джошуа – Даніель Дюбуа, у якому переміг останній. Після такого вчинку Усик втратив звання "абсолюта".