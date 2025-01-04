Даниэль Дюбуа публично бросил вызов Александру Усику после реванша украинца против Тайсона Фьюри 21 декабря. "Динамит" хочет реванша и боя за "абсолют" в хевивейте.

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Что нужно для организации реванша

Непобедимый украинец принял вызов и обратился к саудитам, чтобы те устроили ему битву против Дюбуа.

Только сейчас руководитель Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заговорил о возможной организации реванша Усик – Дюбуа, сообщает 24 Канал со ссылкой на SecondsOut Boxing News.

Если Дюбуа победит в феврале, я хочу снова увидеть его бой с Усиком,

– заявил Турки Аль аш-Шейх.

Однако для этого 22 февраля Дюбуа должен провести успешную защиту титула IBF против Джозефа Паркера. Только в случае победы Даниэля начнутся переговоры о возможном реванше против Усика.

Справка. В августе 2023-го года Усик выходил в один ринг против Дюбуа. Бой закончился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Напомним, что обладателем пояса IBF Дюбуа стал отчасти благодаря Усику. В мае украинец победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Но уже в конце июня отказался от пояса IBF в пользу победителя боя Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа, в котором победил последний. После такого поступка Усик потерял звание "абсолюта".