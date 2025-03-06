Колишній чемпіон заявив, що Усик візьме паузу: коли боксер повернеться у ринг

Колишній чемпіон світу, а нині тренер В'ячеслав Сенченко поділився очікуваннями від майбутнього Олександра Усика. Ексбоксер розповів про перспективи непереможного земляка.

Український наставник впевнений, що наступний бій Олександра Усика не відбудеться раніше осені 2025-го року. На думку В'ячеслава Сенченка, кривдник Тайсона Ф'юрі візьме паузу у кар'єрі, пише 24 Канал із посиланням на XSPORT.

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Сенченко оцінив перспективи Усика

Також колишній чемпіон світу за версіями WBA, IBF, EBU-EE та WBA Intercontinental назвав потенційних суперників Усика.

Не думаю, що ми його побачимо в рингу найближчим часом. Після таких гучних поєдинків, як з Ф’юрі, він точно візьме паузу, як на мене, до осені. Боксувати завжди знайдеться з ким: є Паркер, є Баколе, той же Дюбуа набрав хороший хід після поразки Усику. Зараз, можливо, хтось ще новий з’явиться у цій вазі. Питання ж в іншому: наскільки Олександру це потрібно?

– заявив Сенченко.

Довідка. В'ячеслав Сенченко за свою кар'єру провів 38 бої на профі-рингу, у яких здобув 36 перемог (24 – нокаутом), зазнавши двох поразок (від Пола Маліньяджі та Келла Брука).

В'ячеслав додав, що далеко не усім бійцям вдається вчасно попрощатись із професійним рингом. За його словами, Усик вже досяг усього, про що можна тільки мріяти у боксі.

Завершити кар’єру непереможним з усіма цими досягненнями – це краще, ніж поступитися комусь з боксерів,

– доповнив тренер.

Нагадаємо, що за спиною Усика вже 23 бої у професіоналах, в усіх він здобув перемоги (14 – нокаутом). Нещодавно сам Олександр розповідав, що у його професійній кар'єрі залишилось провести лише два поєдинки. Ймовірно, що в одному із ним українець зійдеться із чемпіоном світу за версією IBF Даніелем Дюбуа. На кону такого ймовірного реваншу стоятиме звання "абсолюта" у хевівейті.