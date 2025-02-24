Його проблема, – Усик відреагував на слова Ф'юрі про перемогу у реванші

Олександр Усик у грудні минулого року вдруге переміг Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон довів свою велич та вписав золотими літерами своє прізвище в історію світового боксу.

"Циганський король" як і після першого бою не погодився з рішенням суддів. Британець неодноразово заявляв, що насправді він переміг у реванші з Олександром Усиком.

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Реакція Усика

Олександр Усик відреагував на слова Тайсона Ф'юрі щодо реваншу. Український чемпіон заявив, що слова "Циганського короля" не мають значення, повідомляє 24 канал із посиланням на DAZN.

Усик відзначив поведінку Ф'юрі. Олександр зазначив, що Тайсон поводив себе добре та з повагою.

Тайсон поводив себе добре і шанобливо. У нас був бій, і після нього немає жодних проблем. Це спорт. Тайсон каже, що виграв? Це його проблема, не моя. Я його поважаю

– сказав Усик.

Нагадаємо, що Олександр Усик здолав Тайсона Ф'юрі у реванші одноголосним рішенням суддів. Український чемпіон залишився непереможеним та закріпився на вершині професійного рингу.