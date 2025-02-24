"Цыганский король" как и после первого боя не согласился с решением судей. Британец неоднократно заявлял, что на самом деле он победил в реванше с Александром Усиком.

Читайте также Были шокированы: видео забавной реакции Усика и Джошуа на быстрый нокаут для Баколе

Реакция Усика

Александр Усик отреагировал на слова Тайсона Фьюри относительно реванша. Украинский чемпион заявил, что слова "Цыганского короля" не имеют значения, сообщает 24 канал со ссылкой на DAZN.

Усик отметил поведение Фьюри. Александр отметил, что Тайсон вел себя хорошо и с уважением.

Тайсон вел себя хорошо и уважительно. У нас был бой, и после него нет никаких проблем. Это спорт. Тайсон говорит, что выиграл? Это его проблема, не моя. Я его уважаю

– сказал Усик.

Напомним, что Александр Усик одолел Тайсона Фьюри в реванше единогласным решением судей. Украинский чемпион остался непобежденным и закрепился на вершине профессионального ринга.