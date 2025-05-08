Ексчемпіон світу назвав трійку найкращих боксерів незалежно від ваги: чи є серед них Усик

Олександр Усик за свою кар'єру провів чимало яскравих поєдинків, де здолав багатьох потужних суперників. Ба більше український боксер ставав абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.

Здобутки Короля хевівейту у професійному ринзі високо ціняться. Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі назвав найкращого боксера незалежно від вагової категорії, пише 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.

Читайте також Усик, Кроуфорд чи Іноуе: легендарний боксер обрав найкращого бійця P4P

Перший номер у рейтингу P4P

Американець пригадав нещодавній бій японського "абсолюта" Наої Іноуе, який відбувся 5 травня цього року. Бредлі високо оцінив перемогу "Монстра" над Рамонон Карденасом.

Тімоті Бредлі сказав, що Іноуе провів чудовий поєдинок, але не можна пропускати такі удари та опинятися в нокдауні. Ексчемпіон світу висловився також щодо Карденаса, заявивши, що він один з найсильніших у другій найлегшій вазі.

Бредлі назвав свою трійку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, поставивши Іноуе на третє місце. Зі слів колишнього чемпіона світу другим є Теренс Кроуфорд, а перший номер в Олександра Усика.

Іноуе – звір, але в моєму рейтингу P4P він лише третій. Перша позиція в Усика, а друге місце у Теренса Кроуфорда,

– сказав Бредлі.

Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на "Вемблі". На кону протистояння звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Раніше Енді Лі назвав боксера, який переможе Олександра Усика. Тренер вважає, що тимчасовому чемпіону світу за версією WBO під силу здолати Короля хевівейту.