Ексчемпіон світу назвав трійку найкращих боксерів незалежно від ваги: чи є серед них Усик
- Тімоті Бредлі назвав топ-3 найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії.
- Реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на "Вемблі".
Олександр Усик за свою кар'єру провів чимало яскравих поєдинків, де здолав багатьох потужних суперників. Ба більше український боксер ставав абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях.
Здобутки Короля хевівейту у професійному ринзі високо ціняться. Ексчемпіон світу Тімоті Бредлі назвав найкращого боксера незалежно від вагової категорії, пише 24 канал із посиланням на Fight Hub TV.
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Перший номер у рейтингу P4P
Американець пригадав нещодавній бій японського "абсолюта" Наої Іноуе, який відбувся 5 травня цього року. Бредлі високо оцінив перемогу "Монстра" над Рамонон Карденасом.
Тімоті Бредлі сказав, що Іноуе провів чудовий поєдинок, але не можна пропускати такі удари та опинятися в нокдауні. Ексчемпіон світу висловився також щодо Карденаса, заявивши, що він один з найсильніших у другій найлегшій вазі.
Бредлі назвав свою трійку найкращих боксерів незалежно від вагової категорії, поставивши Іноуе на третє місце. Зі слів колишнього чемпіона світу другим є Теренс Кроуфорд, а перший номер в Олександра Усика.
Іноуе – звір, але в моєму рейтингу P4P він лише третій. Перша позиція в Усика, а друге місце у Теренса Кроуфорда,
– сказав Бредлі.
Нагадаємо, що реванш між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа відбудеться 19 липня на "Вемблі". На кону протистояння звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Раніше Енді Лі назвав боксера, який переможе Олександра Усика. Тренер вважає, що тимчасовому чемпіону світу за версією WBO під силу здолати Короля хевівейту.