Проте не всі вважають, що Олександр Усик зможе завершити професійну кар'єру непереможеним. Тренер Енді Лі назвав боксера, якому під силу зупинити Короля хевівейту, повідомляє 24 канал із посиланням на Sky Sports.

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Кому під силу здолати Усика

Олександр Усик влітку цього року битиметься проти Даніеля Дюбуа. На кону бою звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Переможець пекельної битви зустрінеться з тимчасовим чемпіоном світу у хевівейті за версією WBO Джозефом Паркером. Енді Лі вважає, що саме його підопічний зможе зупинити українського боксера.

Паркер переможе Усика. Я знаю, чому Джозеф може перемогти в цьому бою. Йому просто необхідний шанс, щоб це довести. Як на мене, Джозеф заслуговує на цей бій, він його заробив. Він найбільший виклик для Усика,

– сказав Лі.

Нагадаємо, що реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня 2025 року. Місце проведення поєдинку століття – "Вемблі" у Лондоні.

Раніше Леннокс Льїюс назвав боксера, який може здолати Олександра Усика. На відміну від Енді Лі легендарний боксер дотримується іншої думки.