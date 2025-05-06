Напередодні реваншу Леннокс Льюїс висловив свою думку щодо непереможності Олександра Усика. Легенда боксу назвав боксера, який зможе завдати дебютної поразки українському чемпіону, пише 24 Канал із посиланням на Frank Warren's Queensberry Promotions.

Цікаво Легендарний Льюїс пояснив, чому Дюбуа підло штовхнув Усика на дуелі поглядів

Льюїс впевнений у силах "Динаміта"

Із цим бійцем Усик зустрінеться вже у наступному поєдинку. Мова йде про Даніеля Дюбуа. Льюїс впевнений, що "Динаміт" змінився та готовий взяти реванш в українця, якого він порівняв із "великим воїном".

У нього була чудова робота в останніх боях і він навчився збільшувати свою впевненість. Дюбуа – чемпіон і він упевнений у собі. Дюбуа уже не молодий хлопець, він бився з Усиком і знає як його перемогти. У нього є план на бій, його чекає великий воїн. Усик вміє вивчати суперника, він вас сканує. Дюбуа треба добре підготувати свої комбінації. В Даніеля є потужність, йому треба також сфокусуватися на швидкості,

– заявив Леннокс.

Дюбуа також розкидається гучними заявами про свою перемогу у майбутньому реванші. Даніель навіть запевняв, що постарається поставити крапку на кар'єрі Усика.

Нагадаємо, що Льюїс стоїть на стороні Дюбуа у темі щодо скандального удару нижче пояса Усика у першому бою. Льюїс заявив, що суддя просто пожалів Олександра. Саме після цього двобою українець став ще злішим у спортивному плані та у 9-му раунді переміг Дюбуа технічним нокаутом.