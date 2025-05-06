Накануне реванша Леннокс Льюис высказал свое мнение относительно непобедимости Александра Усика. Легенда бокса назвал боксера, который сможет нанести дебютное поражение украинскому чемпиону, пишет 24 Канал со ссылкой на Frank Warren's Queensberry Promotions.

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Льюис уверен в силах "Динамита"

С этим бойцом Усик встретится уже в следующем поединке. Речь идет о Даниэле Дюбуа. Льюис уверен, что "Динамит" изменился и готов взять реванш у украинца, которого он сравнил с "великим воином".

У него была отличная работа в последних боях и он научился увеличивать свою уверенность. Дюбуа – чемпион и он уверен в себе. Дюбуа уже не молодой парень, он дрался с Усиком и знает как его победить. У него есть план на бой, его ждет великий воин. Усик умеет изучать соперника, он вас сканирует. Дюбуа надо хорошо подготовить свои комбинации. У Даниэля есть мощность, ему надо также сфокусироваться на скорости,

– заявил Леннокс.

Дюбуа также разбрасывается громкими заявлениями о своей победе в предстоящем реванше. Даниэль даже уверял, что постарается поставить точку на карьере Усика.

Напомним, что Льюис стоит на стороне Дюбуа в теме по скандальному удару ниже пояса Усика в первом бою. Льюис заявил, что судья просто пожалел Александра. Именно после этого поединка украинец стал еще злее в спортивном плане и в 9-м раунде победил Дюбуа техническим нокаутом.