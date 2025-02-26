Чемпіон світу назвав боксера, який має шанс перемогти Усика

Олександр Усик відпочиває після важкого реваншу проти Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон також чекає на ім'я наступного суперника, з яким битиметься у 2025 році.

Даніель Дюбуа мав битись з Джозефом Паркером 22 лютого в Ер-Ріяді, аби захистити чемпіонський титул IBF та отримати шанс на реванш з Усиком. Проте хвороба британця сплутала всі карти.

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Який боксер зупинить Усика

Шакур Стівенсон поділився думками щодо можливих суперників Олександра Усика. Американський боксер наголосив, що український вже зустрічався з Даніелем Дюбуа раніше у 2023 році та здолав його.

Тому немає сенсу проводити другий бій між Усиком та Дюбуа. Шакур Стівенсон заявив, що тепер потрібно дати шанс новозеландцю, повідомляє 24 канал із посиланням на Seconds Out.

Я не знаю, чи хтось його подолає, але скажу тобі ось що: якщо хтось і зможе це зробити, то, можливо, це Джозеф Паркер. Багато хто скаже, що я божевільний, але я просто кажу, що завдяки рухливості та боксерським навичкам Паркера він має кращі шанси, ніж інші, хто повільніший і більший за Усика,

– сказав Стівенсон.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер переміг Мартіна Баколе, який замінив Дюбуа, нокаутом у другому раунді бою. Новозеландець захистив титул тимчасового чемпіона світу та став обов'язковим претендентом на поєдинок з Усиком.

Також раніше Олександр Усик називав бажаного суперника. Український боксер має наміри надати реванш Даніелю Дюбуа, щоб спробувати ще раз стати абсолютним чемпіоном світу.