Легендарний Холіфілд назав помилку, яку може зробити Усик

Олександр Усик переміг усіх суперників на своєму шляху та немає більше чого доводити. Український чемпіон може спокійно завершувати кар'єру на вершині світового боксу.

Евандер Холіфілд поміркував над майбутнім Короля хевівейту. Легенда боксу вважає, що "Беззаперечний" близький до здійснення помилка, повідомляє 24 канал із посиланням на iFL TV.

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Що не варто робити Усику?

Евандер Холіфілд зазначив, що будь-яке рішення Олександра Усика щодо свого майбутнього буде правильним. Проте український чемпіон має все ретельно обдумати, щоб не припустить помилки.

Легендарний боксер назвав єдиний фактор, який не під силу навіть такому великому чемпіону Олександру Усику. Тому українець має вчасно сказати собі стоп.

Іноді деякі боксери заходять дуже далеко і не можуть зупинитися. Вік бере своє і завжди знаходиться молодий боксер, який тебе переможе,

– сказав Холіфілд.

Нагадаємо, що Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі прийняв виклик від Даніеля Дюбуа. Однак "Динаміт" має провести бій з Джозефом Паркером та захистити титул IBF.

Бій між британським боксером та новозеландцем відбудеться 22 лютого в Ер-Ріяді. Переможець поєдинку зможе зустрітись в очному протистоянні з українським супертяжем.