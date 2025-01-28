Майк Коппінджер поділився думками щодо Олександра Усика. Відомий боксерський журналіст поміркував про майбутнє Короля надважкої ваги, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Більше нічого доводити

Майк Коппінджер оцінив досягнення Олександра Усика, зазначивши, що українцю нічого більше доводити. Журналіст також вважає, що у боксера немає більше з ким битись після того, як він "очистив" вершину надважкої ваги.

Інсайдер нагадав, що Усик особисто двічі переміг Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Коппінджер також висловився щодо мотивації Олександра на бій з Даніелем Дюбуа.

Звичайно, є. Якщо Джозеф Паркер переможе Дюбуа, Усик може битися з Паркером за титул абсолютного чемпіона світу. Але цього року Усику виповнилось 38 років, він заробив багато грошей за свою славетну кар'єру, і, мабуть, найголовніше – досі живе в розтерзаній війною Україні зі своєю дружиною та дітьми,

– сказав Коппінджер.

Тому журналіст дійшов висновку, що Усик може невдовзі завершити кар'єру. На його думку, Олександр повісить рукавички на цвях у 2025 році.

Нагадаємо, що востаннє український чемпіон бився з Тайсоном Ф'юрі 21 грудня 2024. У пекельній битві в Ер-Ріяді Олександр Усик здолав "Циганського короля" одноголосним рішенням суддів.