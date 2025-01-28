Майк Коппинджер поделился мыслями относительно Александра Усика. Известный боксерский журналист поразмышлял о будущем Короля супертяжелого веса, сообщает 24 канал со ссылкой на ESPN.

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Больше нечего доказывать

Майк Коппинджер оценил достижения Александра Усика, отметив, что украинцу нечего больше доказывать. Журналист также считает, что у боксера нет больше с кем драться после того, как он "очистил" вершину супертяжелого веса.

Инсайдер напомнил, что Усик лично дважды победил Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа. Коппинджер также высказался относительно мотивации Александра на бой с Даниэлем Дюбуа.

Конечно, есть. Если Джозеф Паркер победит Дюбуа, Усик может драться с Паркером за титул абсолютного чемпиона мира. Но в этом году Усику исполнилось 38 лет, он заработал много денег за свою славную карьеру, и, пожалуй, самое главное – до сих пор живет в растерзанной войной Украине со своей женой и детьми,

– сказал Коппинджер.

Поэтому журналист пришел к выводу, что Усик может вскоре завершить карьеру. По его мнению, Александр повесит перчатки на гвоздь в 2025 году.

Напомним, что последний раз украинский чемпион дрался с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года. В адской битве в Эр-Рияде Александр Усик одолел "Цыганского короля" единогласным решением судей.