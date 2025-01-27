Американский специалист выделил достижения "Безоговорочного". Специалист отметил, что его самый любимый боксер современности – Усик, сообщает 24 канал со ссылкой на Froch on Fighting.

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В чем разница Усика от других

Тедди Атлас высоко оценил достижения Александра Усика. Бывший тренер Майка Тайсона перечислил боксеров, которые ему нравятся.



Специалист рассказал о разнице между ними и украинским чемпионом. Специалист также назвал, в чем секрет успеха Короля хевивейта и почему он постоянно побеждает.

Мне нравятся Иноуэ, Кроуфорд, Родригес, "Танк" Дэвис тоже в списке... невероятный боец, который умеет на ринге все. Но если мне нужно выбрать одного, то я выберу Усика. 25 лет в хевивейте не было абсолютного чемпиона мира. Знаете, в чем Усик невероятен? Он всегда побеждает! Он это делает везде: олимпийское золото, абсолют в крузервейте и хевивейте. Это фантастика,

– сказал Атлас.

Напомним, что последний раз Александр Усик дрался с Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде. Украинский чемпион одолел "Цыганского короля" единогласным решением судей.

Также отметим, что Усик может во второй раз стать абсолютным чемпионом в тяжелом весе. Александра ожидает бой с победителем пары Дюбуа – Паркер, которые будут драться 22 февраля за титул чемпиона мира в хевивейте по версии IBF.