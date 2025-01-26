Дюк Маккензи рассказал, почему Александра Усика нельзя называть величайшим боксером в истории. Британский экс-боксер аргументировал свое мнение, пишет 24 Канал со ссылкой на talkSPORT

Интересно Легенда бокса спрогнозировал, смог бы Усик победить Майка Тайсона

Маккензи другого мнения относительно наследия Усика

Легенда бокса не стал преуменьшать заслуг непобедимого украинца и назвал его лучшим боксером эпохи Александра. Также Маккензи назвал, чего недостаточно Усику, чтобы стать величайшим боксером в истории этого вида спорта.

К сожалению Усик не является величайшим боксером всех времен. Он величайший супертяжеловес своей эпохи. Он стал абсолютным чемпионом мира в хевивейте и крузервейте, поэтому он один из лучших боксеров наших дней. Но у Усика было недостаточно великих соперников, таких как Мухаммед Али, Джордж Форман, Джо Фрейзер и Эрни Шейверс. Даже в эпоху Майка Тайсона у него были такие великие боксеры как Риддик Боу, Леннокс Льюис, Эвандер Холифилд,

– сказал Маккензи.

Интересно, что появляется немало прогнозов на гипотетические бои Усика с праймовыми легендами бокса, как Майка Тайсона или Эвандера Холифилда. В обоих случаях ставят на легендарных боксеров.

Добавим, что свой следующий бой Усик может провести против Даниэля Дюбуа, Однако сначала британцу следует провести успешную защиту титула IBF против Джозефа Паркера. Встреча состоится 22 февраля 2025-го года. Только в случае победы "Динамит" может претендовать на реванш с Александром.