Дюк Маккензі розповів, чому Олександра Усика не можна називати найвеличнішим боксером в історії. Британський ексбоксер аргументував свою думку, пише 24 Канал із посиланням на talkSPORT

Цікаво Легенда боксу спрогнозував, чи зміг би Усик перемогти Майка Тайсона

Маккензі іншої думки щодо спадщини Усика

Легенда боксу не став применшувати заслуг непереможного українця та назвав його найкращим боксером епохи Олександра. Також Маккензі назвав, чого недостатньо Усику, аби стати найвеличнішим боксером в історії цього виду спорту.

На жаль Усик не є найвеличнішим боксером усіх часів. Він найвеличніший супертяж своєї епохи. Він став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті та крузервейті, тому він один із найкращих боксерів наших днів. Але в Усика було недостатньо великих суперників, таких як Мухаммед Алі, Джордж Форман, Джо Фрейзер та Ерні Шейверс. Навіть в епоху Майка Тайсона у нього були такі великі боксери як Ріддік Боу, Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд,

– скзав Маккензі.

Цікаво, що з'являється чимало прогнозів на гіпотетичні бої Усика із праймовими легендами боксу, як Майка Тайсона чи Евандера Холіфілда. В обох випадках ставлять на легендарних боксерів.

Додамо, що свій наступний бій Усик може провести проти Даніеля Дюбуа, Однак спершу британцю слід провести успішний захист титулу IBF проти Джозефа Паркера. Зустріч відбудеться 22 лютого 2025-го року. Лише у випадку перемоги "Динаміт" може претендувати на реванш із Олександром.