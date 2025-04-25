Легендарний тренер розповів, чи є Усик найвидатнішим боксером в історії

Олександр Усик минулого року двічі здолав Тайсона Ф'юрі. Український чемпіон завдяки перемогам над "Циганським королем" назавжди вписав своє ім'я в історію боксу.

Тедді Атлас висловився щодо Короля хевівейту. Легендарний тренер назвав місце Усика в історії світового боксу, повідомляє 24 канал із посиланням на THE FIGHT with Teddy Atlas.

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Яке місце в Усика

Тедді Атлас оцінив слід, який залишив Олександр Усик в історії світового боксу. На його думку, український чемпіон, ще не потрапив у когорту найвидатніших боксерів, але це неодмінно відбудеться.

Усик точно потрапить у список найкращих супертяжів в історії, але не зараз. ​​Питання тільки в тому, коли він завершить кар'єру. Я повинен залишити місце для Усика, для нього відкрита шоста позиція,

– сказав Атлас.

Нагадаємо, що Олександр Усик провів 23 поєдинки у професійному ринзі. На рахунку українського чемпіона 23 перемогти та жодної поразки.

До слова. Олександр Усик після першого бою проти Тайсона Ф'юрі став абсолютним чемпіоном світу за останні 25 років.

Раніше колишній чемпіон світу Лоуренс Околі висловився бажання битись проти Олександра Усика. Британець впевнений, що зможе перемогти українського Короля хевівейту.