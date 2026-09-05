Про це американський боксер мексиканського походження розповів в інтерв'ю для Fight Hub TV. Руїс зазначив, що після тривалої паузи займався особистим життям та бізнесом. Він проводив час із родиною та інвестував у нерухомість і землю разом із батьком.

Чому Руїс вирішив повернутися у бокс

Попри можливість повернутися на ринг ще минулого року, боксер вирішив взяти додатковий час на повне відновлення.

Але щойно я побачив, як Усик зробив вакантними всі пояси і з'явилися нові можливості, я подумав: "Чорт, мені треба повернутися". Я можу стати дворазовим чемпіоном світу у надважкій вазі. Я можу перемогти цих хлопців. Мені просто потрібно бути у стовідсотковій формі та викладатися на повну,

– заявив Руїс.

Нагадаємо, у червні Усик оголосив, що добровільно відмовляється від усіх своїх чемпіонських титулів. Український боксер пояснив це рішення бажанням дати можливість іншим топовим боксерам, які "стоять у черзі", поборотися за вакантні пояси.

Сам Усик наразі продовжує тренування і планує провести свій фінальний прощальний поєдинок ("Last Dance") у березні 2027 році. Серед імовірних суперників українця розглядають Деонтея Вайлдера та Ріко Верховена.