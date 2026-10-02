Хто тепер битиметься за пояс WBC після рішення Усика

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі німець Агіт Кабаєл отримав суперника для свого дебютного захисту пояса. Його опонентом стане непереможений 42-річний албанський боксер Нельсон Хіса.

Про організацію поєдинку повідомила промоутерська компанія Queensberry Promotions. Шоу відбудеться 28 листопада в Дюссельдорфі (Німеччина) на арені Merkur Spiel-Arena. Пряму трансляцію події проведе стримінгова платформа DAZN.

Шлях Кабаєла до повноцінного титулу

Для Кабаєла цей бій стане першим у статусі повноцінного чемпіона світу за версією WBC. Нагадаємо, раніше німець володів лише тимчасовим титулом організації та успішно захистив його в січні цього року, достроково зупинивши поляка Даміана Книбу в третьому раунді.

Кабаєл був обов'язковим претендентом на повноцінний титул, яким володів українець Олександр Усик. Проте після того, як Усик у червні ухвалив рішення добровільно звільнити свої чемпіонські пояси, Світова боксерська рада (WBC) пізніше визнала Кабаєла новим повноцінним лідером надважкого дивізіону. Таким чином, німецький боксер здобув титул без безпосереднього поєдинку з українцем.

Хто такий Нельсон Хіса

Для 42-річного албанця Нельсона Хіси це буде перший у кар'єрі бій за титул чемпіона світу. Незважаючи на солідний для спорту вік, Хіса розпочав професійну кар'єру лише у 2022 році, але продемонстрував стрімкий злет завдяки унікальній силі удару, 23 із 25 своїх перемог він здобув достроково.

Наразі албанець володіє поясом WBO Global. Свій останній поєдинок він провів у серпні в андеркарді бою Мозеса Ітауми та Філіпа Хрговича, де впевнено переміг технічним нокаутом у другому раунді норвежця Томаса Нармо, зберігши свій рекорд.